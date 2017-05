Previsioni meteo: Italia nella morsa del ciclone Igor

PREVISIONI METEO: FREDDO E TEMPORALI CON IL CICLONE IGOR

Il vortice Igor sta per approntare l’ultimo assalto perturbato all’Italia. La redazione di iLMeteo.it, annuncia, per la giornata odierna, l’approfondimento del nucleo perturbato sulle regioni centrali, verso quelle meridionali in serata.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, avvisa gli abitanti del Centro Italia che, nelle prossime ore pomeridiane, molte nubi con rovesci e temporali interesseranno diversi settori, specie appenninici. Fenomeni localmente anche intensi, con grandinate e rischio nubifragi potranno abbattersi, in particolare, tra le aree interne abruzzesi, diffusamente su quelle centro-orientali del Lazio, verso il Molise. Rovesci e temporali diffusi anche verso la Campania, la Lucania e la Puglia, nel corso del pomeriggio e in serata. Altrove, tempo più asciutto e soleggiato, salvo qualche rovescio locale in Toscana e su Alpi e Prealpi centro-orientali. Sempre il direttore Sanò, comunica che anche la giornata di domani, Martedì 9 Maggio, sarà all’insegna dell’instabilità, in particolare al Centro-Sud e sui settori centro orientali del Nord, con altri rovesci e locali temporali. Per Mercoledì 10, più nubi e qualche pioggia al Nord Ovest, bel tempo sul resto del Paese.

Temperature in generale calo, di qualche grado sotto le medie un po’ ovunque.