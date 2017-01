Previsioni meteo, Italia nella morsa del gelo. Arriva la neve anche al Nord

PREVISIONI METEO: ARRIVA LA NEVE ANCHE AL NORD

La storica irruzione di aria artica sull’Italia inizia ad esaurirsi, ma non a finire completamente. Continuerà a fare molto freddo e la neve a scendere fino in pianura, stavolta anche al Nord. La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi arriverà la neve, seppur debole, sulla pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto, qui con fenomeno di gelicidio. Accumuli possibili in Piemonte e sul Vicentino. Neve ancora su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. La neve potrebbe cadere ancora nella giornata di Giovedì e Venerdì, soprattutto sulle Alpi e Prealpi, seppure di debole intensità. Come abbiam detto, gran gelo su tutta Italia. Temperature notturne ancora ampiamente sottozero su molte regioni, con emergenza senzatetto, valori massimi di pochi gradi sopra lo zero.

PREVISIONI METEO: ECCO CHE COSA SUCCEDERA' IL PROSSIMO WEEKEND

Da Venerdì 13 però le temperature torneranno ad aumentare, grazie a venti più miti di Libeccio che porteranno anche un peggioramento del tempo. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel periodo dal 15 al 19 gennaio un nuovo attacco di aria artica interesserà l’Italia. Tornerà la neve al Centro-Sud a quote molto basse, soprattutto su Lazio e Toscana, con neve possibile perfino a Roma, e qualche nevicata potrebbe imbiancare anche il Nord. Nuova diminuzione delle temperature, sia notturne che diurne.