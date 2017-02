Previsioni meteo, Italia nella morsa maltempo. Forti piogge tutta la settimana

PREVISIONI METEO: FORTI PIOGGE PER TUTTA LA SETTIMANA

Ancora nubi diffuse e piogge sulle aree centro-orientali del Nord, al Centro e sul basso Tirreno. Va meglio al Nord Ovest, sul basso Adriatico e sulle aree ioniche. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che per domani, 7 febbraio, il tempo andrà temporaneamente migliorando, con locali piogge che interesseranno soltanto il medio-basso Adriatico e parte delle regioni meridionali, mentre altrove prevarrà un tempo ampiamente soleggiato.

PREVISIONI METEO: NEL PROSSIMO WEEKEND ANCORA TANTA PIOGGIA

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, mette in guardia, però, dal ritorno del maltempo al Nord e sulla Sardegna, già nella giornata di Mercoledì 8 Febbraio. Sull’isola saranno possibili anche temporali molto forti. Al Nord, invece, sono attese nevicate fino a bassa quota sul Piemonte, in collina o alta collina altrove. Sanò, rileva inoltre che tra Giovedì 9 e Venerdì 10, sono attese piogge forti sulla Sicilia, sulla Calabria, specie ionica, e localmente sulla Lucania. Precipitazioni diffuse anche altrove al Centro-Sud, più intense sulle aree adriatiche. Ancora possibilità per nevicate fino a bassa quota tra Piemonte meridionale ed Emilia Romagna, fino in pianura sul Cuneese. Temperature stazionarie al Sud e sul medio Tirreno, salvo un leggero aumento dal 9 al 10; dapprima in aumento al Nord fino all'8, poi in calo anche apprezzabile dal 9 all'11 febbraio.