Previsioni meteo, Italia sotto un'ondata di temporali

PREVISIONI METEO ITALIA

Non accenna a diminuire l’instabilità atmosferica che in questi giorni ha seminato numerosi temporali su gran parte delle regioni italiane, da Nord a Sud, a parte la Sicilia, ogni regione ha avuto il suo temporale. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che il tempo non muterà nemmeno nei prossimi giorni.

Oggi, Mercoledì 9, ancora tanti temporali su Toscana, Lazio come a Roma, Umbria, Campania, Basilicata, su tutte le Alpi, le Prealpi, locali anche in Pianura padana e in serata diffusi sul Piemonte.

Giovedì saranno ancora una volta le regioni centrali e i settori alpini ad essere interessati dai temporali, più soleggiato invece sulla Pianura padana e lungo le coste in genere. Venerdì tornerà più diffusa l’attività temporalesca, oltre al Centro colpirà anche le pianure di Piemonte e Lombardia.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nemmeno il weekend sarà risparmiato dal maltempo, infatti si avvicinerà all’Italia un ciclone islandese che Sabato porterà temporali sugli Appennini e zone adiacenti orientali e ancora sulle Alpi, mentre Domenica il rinforzo dei venti di Libeccio farà peggiorare fortemente il tempo su tutto il Nord, a seguire crollo termico di 4/5°C.