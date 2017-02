Previsioni meteo: Italia tra sole e nebbie al Nord, poi piogge e più freddo

Previsioni meteo: ritorna il freddo. Ecco dove e quando. La mappa

Ampio soleggiamento oggi su gran parte del Paese, salvo più nubi al Nord e qualche pioggia o debole nevicata su Est Alpi. Frequenti riduzioni della visibilità sulla Pianura Padana. Per domani, Mercoledì, nubi in aumento sulla Toscana e sulle aree tirreniche, con qualche piovasco. Insisteranno nubi irregolari e nebbie al Nord, con qualche fenomeno su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Più sole altrove.

Il tempo poi peggiorerà da metà settimana. Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che già nel corso di Giovedì 23, una maggiore nuvolosità interesserà le regioni tirreniche e quelle settentrionali con qualche pioggia sparsa; permarrà un ampio soleggiamento altrove. Peggioramento più significativo per Venerdì 24, con precipitazioni diffuse al Nordest e al Centro, anche forti sul Friuli Venezia Giulia, e con neve fino in collina sulle Alpi centro-orientali. Sempre il direttore Sanò avverte che, nella notte su Sabato 25 e ancora nel corso di Sabato, una bassa pressione interesserà il Centro-Sudcon piogge, temporali diffusi e nevicate fino in media-alta collina sull’Appennino centrale. Più sole al Nord e via via sulla Toscana. Torneranno sole e bel tempo per Domenica 26.

Temperature sopra la media fino a Venerdì; in calo, specie sulle aree adriatiche, entro Sabato.