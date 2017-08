Previsioni meteo, Lucifero porta l'Italia all'inferno:50 gradi percepiti.Mappa

PREVISIONI METEO AGOSTO

Settimana infernale con Lucifero. La redazione di iLMeteo.it conferma l'azione prepotente su tutto il territorio italiano, di questo infuocato anticiclone nordafricano proveniente direttamente dal Sahara algerino. Esso invaderà a tutto campo l'Italia portando i suoi massimi incandescenti soprattutto tra la Sardegna e le regioni centrali, Lazio, Toscana, Umbria, anche Campania, Nord Puglia e fino all'Emilia-Romagna. Su queste aree, verranno toccate le temperature più scottanti con 38/40° diffusi ma punte anche sui 42/43°. L'aria risulterà stagnante, con poche insidie temporalesche, se non qualcuna sui settori alpini e prealpini.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it annuncia che non se ne uscirà per almeno 6-7 giorni o anche oltre. Tutta questa settimana e anche la prima parte della prossima, vedranno l'anticiclone infernale Lucifero dominante sul nostro Paese, salvo inserimenti di refoli di aria fresca, ma soltanto in quota, previsti per Lunedì 7, magari responsabili anche di qualche temporale sul centro-est Alpi e qualcuno in Appennino. Nella sostanza, anomala continuità di una lingua di fuoco dal Nord Africa con pochi precedenti e che potrebbe portare qualche record termico, soprattutto sulle regioni e sulle pianure centro-settentrionali.

Sempre il direttore Sanò ritiene opportuno sottolineare la particolare eccezionalità di questa fase di calore esasperato e tale da consigliare anche l'adozione di misure cautelative nei confronti di persone anziane e più deboli.

Caldo: 50 gradi percepiti in Sardegna, 49 a Napoli

E' caldo record sull'Italia e la punta massima si registra in Sardegna: a Capo San Lorenzo la temperatura percepita alle 15 e' di 50 gradi, come riporta il sito dell'Aeronautica militare. Termometro bollente anche a Napoli dove i gradi avvertiti sono 49, a Ferrara (48) e a Rimini (47). Su gran parte dell'Italia la sensazione di caldo e' uguale o superiore a 40 gradi.

Caldo: Firenze; Cibic, possibile percepire 50 gradi al sole

Se esposti al sole a Firenze la percezione termica potra' essere prossima o superiore a 50 gradi sia oggi che domani. Queste le previsioni biometeo del Cibic, il Centro inter dipartimentale di bioclimatologia dell'Universita' di Firenze, in base alle quali la protezione civile del Comune fiorentino ha emesso per oggi un'allerta arancione per il caldo, per domani quella massima, ovvero rossa, rinnovando le raccomandazioni soprattutto a tutela degli anziani, dei bambini e dei soggetti fragili. Proprio per l'emergenza caldo Palazzo Vecchio rende noto di aver messo a disposizione per gli anziani altri 40 posti nelle rsa oltre a ricoveri di sollievo e codici rossi: dall'1 luglio sono stati in tutto 96 gli accessi. L'assessore Sara Funaro rivolge inoltre un appello a medici di famiglia e servizi sociosanitari per far partire il servizio di sorveglianza attiva, per chi e' solo, appena se ne individui la necessita'. Riguardo alle previsioni per oggi in Toscana, come si legge dal sito di Cibic, il "disagio da caldo diverra' molto intenso al pomeriggio quando si potranno percepire temperature prossime a 41-42 gradi accompagnate tuttavia da tassi di umidita' dell'aria fortunatamente molto bassi (anche inferiori al 20%). Al contrario lungo la costa le temperature si manterranno 3-5 gradi inferiori rispetto alle zone interne ma con tassi di umidita' decisamente piu' elevati e condizioni di afa per valori percepiti prossimi a 40. Se esposti al sole, nei grandi centri urbani posti sulle zone interne (Firenze in primis), si potranno percepire valori anche di 50-52 gradi". Per domani l'ondata di calore "potra' determinare ancora una volta valori massimi percepiti anche superiori a 40 gradi, in particolare sui capoluoghi posti lungo la Valle dell'Arno e in caso di esposizione al sole la percezione termica potra' essere prossima anche superiore a 50. Persistono tassi di umidita' dell'aria estremamente bassi durante le ore centrali della giornata sulle zone interne mentre lungo la fascia costiera sara' prossima al 50% con condizioni di afa persistente per tutta la giornata. Sulle zone interne invece i tassi di umidita' tenderanno ad aumentare durante le ore serali e notturne".(ANSA). CG-COM 01-AGO-17 11:20 NNNN