Previsioni meteo. Nubifragi e bombe d'acqua al Sud, ancora neve sull'Appennino

PREVISIONI METEO: ALLERTA NUBIFRAGI E BOMBE D'ACQUA AL SUD

La bassa pressione africana che da sabato sta portando maltempo sulle isole maggiori, ora si accanisce sulla Calabria e il resto del Sud. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi l’allerta per nubifragi e condizioni avverse sarà in Calabria dove sono attesi nubifragi e forti temporali e locali bombe d’acqua su gran parte della regione. Neve copiosissima sui rilievi della regione sopra i 1200 metri circa.

PREVISIONI METEO: PIOGGIA AFRICANA AL SUD, ANCORA NEVE SULL'APPENNINO

Ultime piogge in Sicilia. Pioverà anche in Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e più tardi anche su Marche e Lazio. Nevicherà ancora in Abruzzo, sopra i 1000 metri, ma con quote in rialzo la sera. Continua il bel tempo al Nord, e per il resto della settimana. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che da martedì 24 l’alta pressione inizierà ad interessare il nostro Paese, ma il Sud sarà ancora interessato da qualche precipitazione, perlopiù sparsa e di debole intensità. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, se non una diminuzione da mercoledì 25 quando torneranno a soffiare venti più freschi settentrionali. In anteprima Sanò annuncia nuove piogge africane per le due isole maggiori nell’ultimo weekend di gennaio.