Previsioni meteo maltempo, settimana con altre piogge

PREVISIONI METEO: SETTIMANA CON ALTRE PIOGGE, MIGLIORA AL SUD

Dopo il forte maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolar modo la Sicilia, ora il tempo sulle regioni meridionali tornerà a migliorare decisamente; non sarà così invece al Centro-Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che i prossimi sette giorni saranno caratterizzati dal transito di una serie di fronti perturbati che colpiranno in particolar modo il Nord e le regioni centrali tirreniche dove il tempo sarà spesso instabile e piovoso. Soltanto le regioni adriatiche centro-meridionali, le due isole maggiori e il resto del Sud vedranno un tempo più soleggiato.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che per quanto riguarda le temperature, queste continueranno a misurare valori sopra la media del periodo in quanto venti più miti meridionali soffieranno su tutte le regioni. I valori notturni saranno quasi sempre sopra i 13-15°C, mentre quelli diurni saliranno di qualche grado, ma a stento supereranno i 20°C.