Previsioni meteo Natale, blitz di maltempo per 24 e 25 dicembre. Meteo news

Blitz di maltempo per 24 e 25 dicembre. PREVISIONI Meteo news

Un’imponente struttura di alta pressione sta per conquistare tutta l’Europa e quindi anche l’Italia, presagendo un lungo periodo stabile, ma con una lieve nota instabile. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa innanzitutto che il weekend prenatalizio sarà contraddistinto dalla nebbia al Nord, sulle pianure principali del Centro e sulle vallate alpine, prealpine e appenniniche. Dove non ci sarà nebbia prevarrà il sole, salvo qualche pioggia su Campania e Calabria. La Vigilia di Natale partirà con un tempo simile al Nord, entro sera però l’irruzione di venti più freddi da Nord/Nordest provocherà un blitz di maltempo dalle regioni adriatiche centro-meridionali verso il resto del Sud. Giorno di Natale con ultime piogge al Sud, ma migliorerà presto, ancora nebbie o cielo coperto al Nord. Temperature in aumento con valori sopra la media anche di 10°C!

PREVISIONI METEO NATALE: Una gigantesca alta pressione sta per conquistare l’Italia, ma verrà temporaneamente indebolita

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che dal giorno di Santo Stefano e almeno fino a Domenica 30 l’alta pressione dominerà incontrastata tutto il Paese con tempo stabile, soleggiato e temperature nella media del periodo. Tra l’ultimo dell’anno e Capodanno invece è possibile l’irruzione di aria gelida di origine siberiana con conseguente crollo delle temperature, ma data la distanza temporale questa tendenza dovrà essere aggiornata nei prossimi giorni.