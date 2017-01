Previsioni meteo: nel weekend allerta nubifragi su Sardegna e Sicilia

PREVISIONI METEO WEEKEND: ALLARME NUBIFRAGI IN SARDEGNA E SICILIA

Dopo le intense ed eccezionali nevicate sulle regioni adriatiche, ecco che il tempo subisce un nuovo radicale cambiamento. Il freddo si allontana e arriva la pioggia calda africana. La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso del weekend, una bassa pressione africana si proietterà sul Mediterraneo facendo peggiorare il tempo dapprima sulla Sardegna e poi su Sicilia e Calabria. Sabato, pesante maltempo in arrivo sulla Sardegna con piogge, temporali e rischio nubifragi su gran parte dell’isola.

PREVISIONI METEO PROSSIMA SETTIMANA: ANCORA NUBIFRAGI

Domenica sarà il turno della Sicilia, specie dal pomeriggio/sera e poi ancora nella notte, e Lunedì. Attenzione particolare al Catanese per piogge forti continue e possibili alluvioni lampo. Sempre Domenica peggiora fortemente anche sulla Calabria meridionale e Lunedì su quella ionica, anche qui con forti temporali e nubifragi. I venti forti di Scirocco porteranno molte nubi e qualche pioggia sulle regioni adriatiche dove la neve scenderà a quote superiori ai 1000 metri, sciogliendo quella a quote inferiori che potrà ingrossare i corsi d’acqua, creando nuovi disagi e problemi. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che Lunedì continuerà a piovere forte sulla Sardegna orientale e in Calabria, e ancora con possibili nubifragi. Il Nord continuerà a vedere giornate soleggiate. Temperature in graduale aumento a partire da Sabato, dapprima al Centro-Sud, poi anche al Nord. Venti forti di Scirocco sui mari centro-meridionali e mareggiate lungo le coste.