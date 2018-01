Previsioni meteo: nel weekend clima più freddo, ultime piogge

PREVISIONI METEO: NEL WEEKEND CLIMA PIU' FREDDO

Nel corso del fine settimana la bassa pressione che sta portando maltempo al Sud si allontanerà verso la Grecia, nel contempo arriveranno venti più freschi da settentrione. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sabato 12 ultime piogge interesseranno Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia settentrionale, anche con fenomeni abbastanza forti su cosentino e crotonese ionici. Possibili grandinate.

Tempo più asciutto e spesso soleggiato sul resto delle regioni. Domenica, sussisterà una nuvolosità sparsa, e talvolta diffusa su gran parte delle regioni. Le precipitazioni risulteranno scarse, ma più probabili sulle regioni centrali dove la neve cadrà debolmente sopra i 1000 metri.

Temperature via via fredde, soprattutto nei valori notturni al Nord. Di giorno, grazie al maggior irraggiamento, i valori non subiranno grosse variazioni.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci anticipa che la terza settimana di Gennaio sarà caratterizzata da venti di Ponente e Maestrale, anche molto forti. Le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni tirreniche e i settori alpini più settentrionali, qui nevose fino a valle.