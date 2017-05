Previsioni meteo: nel weekend il grande ritorno del vortice Igor

PREVISIONI METEO: TORNANO I NUBIFRAGI

Breve parentesi anticiclonica sul Mediterraneo centrale. La redazione di iLMeteo.it annuncia, per oggi, tempo generalmente stabile e soleggiato, salvo per una maggiore presenza di nubi sul medio basso Adriatico e sul Friuli Venezia Giulia, con qualche occasionale piovasco. Attenzione, però, perché un nuovo peggioramento è atteso da Sabato.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it comunica che, già per la mattinata di domani, un fronte instabile, mosso dal vortice Igor in nuovo avvicinamento all’Italia, raggiungerà le regioni alpine, quelle occidentali e diffusamente le regioni centrali, apportando locali rovesci e temporali. Sempre il direttore Sanò avverte che, nel pomeriggio e poi la sera di S, con gradinate e nubifragi lampo,abato, un forte maltempo colpirà il Nordovest, in estensione al Nordest nelle ore serali. Saranno possibili anche fenomeni violenti dapprima tra Piemonte e Lombardia, poi localmente sulle pianure centro-orientali e sull’alto Adriatico. Locali rovesci e temporali anche tra Toscana, Umbria, Marche e, in giornata, lungo il versante adriatico. Per Domenica, instabilità con locali rovesci e temporali sul Centro Appennino, sulle regioni del medio-basso Adriatico, localmente su Alpi. Meglio altrove. Altra instabilità con temporali al Centro Sud a inizio settimana.

Temperature in progressivo e generale aumento fino a Domenica, poi in nuovo calo.