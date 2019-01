Previsioni meteo, neve in pianura. Ecco quando e dove: Milano, Torino... Meteo

Una serie di cicloni di origine polare colpirà l’Italia da Nord a Sud.

Roma, 22 Gennaio 2019. Siamo entrati ufficialmente nel peggioramento causato dal CICLONE MEDITERRANEO (Medicane) che sferzerà l'Italia, per tutta la settimana, con nevicate, vento forte ( di burrasca fino a 120 km/h) e mareggiate. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che da oggi, l'abbassamento termico causato dall'aria ARTICA-POLARE, produrrà delle nevicate a bassa quota, FINO IN PIANURA su alcune regioni del Centro-Nord, in primis Toscana, Umbria, Emilia Romagna (settori centro-meridionali), Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nella giornata di Martedì gli effetti del VORTICE PERTURBATO saranno evidenti: avremo piogge sparse con temporali sulle regioni tirreniche e Sardegna, mentre la NEVE cadrà in un primo momento tra i 200 e i 400 metri, dal tardo pomeriggio invece NEVE IN PIANURA su Bassa Emilia (nell'hinterland modenese, bolognese e reggino) con accumuli tra 5 e 12 cm. In serata NEVE AL PIANO su gran parte dell'Emilia Romagna, zone interne Toscane (fiocchi a Firenze, Pisa), Umbria, Marche. Dalla nottata la NEVE raggiungerà le pianure del Veneto (neve a Venezia), dell'Emilia Orientale (fin verso le coste) e Friuli Venezia Giulia (neve a Trieste). Accumuli tra 3 e 8 cm.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che anche Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da NEVE IN PIANURA al mattino su Toscana, Marche, dal pomeriggio nevicate (da deboli a moderate) su Piemonte (Torino, Cuneo, Asti, 5-8 cm), Triveneto, ed Emilia Romagna (qui localizzate). Nuovo peggioramento invece a partire dalla serata con l'arrivo della neve fino al piano anche su Lombardia, ancora su Piemonte ed Emilia Romagna (qui accumuli superiori a 10 cm). Sulle altre regioni neve dai 300 metri. Da segnalare la possibilità di BUFERE DI NEVE a causa dei VENTI DI BURRASCA.