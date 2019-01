Previsioni meteo, neve in pianura: regioni colpite tra mercoledì e giovedì

NEVE IN PIANURA: REGIONI COLPITE TRA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Roma, 23 Gennaio 2019. L’ingresso di aria fredda in quota dalla Valle del Rodano continuerà ad accentuare l'instabilità su molte regioni: sta nevicando sulle regioni centrali fino in pianura con accumuli, che nel corso della mattinata, saranno compresi tra 5 e 9 cm. Neve più abbondante invece sulle colline oltre i 300 metri nell'hinterland toscano, umbro e laziale. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che gran parte della giornata di oggi, Mercoledì 23 Gennaio, sarà caratterizzata da NEVE al piano al mattino su Toscana, Marche, poi dal pomeriggio nevicate (moderate) su Piemonte (Torino, Cuneo, Asti, 4-6 cm), Triveneto, ed Emilia-Romagna (localizzate). Un nuovo peggioramento è atteso a partire dalla serata con l'arrivo di fenomeni nevosi in pianura anche sulla Lombardia (pavese) e ancora su Piemonte ed Emilia Romagna (qui accumuli superiori a 10 cm). Sulle altre regioni fenomeni nevosi a partire dai 300 metri.

Un ciclone mediterraneo ha raggiunto l’Italia. PREVISIONI METEO

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che domani, Giovedì 24, avremo un parziale miglioramento al Nord, con ultime nevicate in Emilia, il maltempo si concentrerà al Centro-Sud con neve abbondante sugli Appennini sopra i 6-700 metri. Da Domenica tempo nuovamente in peggioramento ancora con possibilità di neve in pianura al Nord.