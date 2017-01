Previsioni meteo: neve, vento e acqua sulle regioni Adriatiche, è emergenza

PREVISIONI METEO: VENTO E ACQUA. EMERGENZA

Continua a nevicare su Marche, Abruzzo e Molise e oltre alla neve ora è anche la pioggia a creare problemi. Oggi sarà la giornata clou per il maltempo! La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa che pioggia e neve imperverseranno su Abruzzo, Molise e Marche per tutta la giornata, con precipitazioni forti o molto forti in Abruzzo. Neve copiosissima sulla regione sopra i 200/300 metri. Neve anche nell’Appennino centrale, meridionale, zone interne di Lazio e Campania e stanotte anche sulla pianura Toscana, seppure debole e sparsa.

PREVISIONI METEO: EMERGENZA NEVE IN ABRUZZO

Emergenza NEVE in Abruzzo, infatti gli accumuli di neve stanno diventando eccezionali, dove a quote collinari si potranno superare i 2 metri! Neve anche sulla Sardegna orientale sopra i 500 metri. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il maltempo continuerà anche nella giornata di Giovedì, seppure con fenomeni in decisa diminuzione. Guardando oltre, Sanò avvisa di un pesante peggioramento del tempo atteso nel corso del weekend su Sardegna e Sicilia, raggiunte da fortissime piogge africane con nubifragi e allagamenti su molte zone del territorio.