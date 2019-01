Previsioni meteo, nuova ondata di gelo pronta a colpire l'italia

Già da oggi l'aria fredda ci farà capire quelle che sono le sue intenzioni future. Fra il pomeriggio e la sera infatti, venti di Bora cominceranno ad interessare l'Italia portando un generale rinforzo delle correnti, ma soprattutto un generale calo termico. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sul finire della giornata odierna, venti di Bora cominceranno a soffiare sul nord est per poi dirigersi verso le zone adriatiche del centro. Su queste aree le temperature cominceranno a perdere qualche grado, mentre sul resto d'Italia non si avvertiranno ancora particolari mutamenti dal punto di vista climatico.

Sabato 19 Gennaio, l'aria fredda invaderà tutto il nord fino a gran parte del centro in serata, riportando i termometri su valori più bassi rispetto a questi giorni. Tornerà a fare parecchio freddo di notte specialmente al nord con valori anche sotto lo zero. Più freddo anche al centro, mentre il sud manterrà condizioni climatiche praticamente invariate.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che fra domenica e lunedì si inaspriranno le correnti fredde che diverranno via via gelide nel corso della prossima settimana quando il centro nord vivrà una situazione di crudo inverno con freddo e gelo sia di notte che di giorno. Il sud invece risentirà solo marginalmente di questo importante raffreddamento mantenendo valori di temperatura di poco inferiori rispetto ad oggi.