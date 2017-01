Previsioni meteo, perturbazioni atlantiche: pioggia e tanta neve sulle Alpi

PREVISIONI METEO: TANTA PIOGGIA SULL'ITALIA

Il tempo sta subendo un nuovo cambiamento, infatti il flusso perturbato atlantico è sceso di latitudine e sta richiamando venti meridionali sull’Italia, responsabili di un peggioramento del tempo. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che i venti meridionali inizieranno ad interessare tutti i bacini, portano nubi e piogge che da Giovedì 2 febbraio interesseranno il Nord e le regioni tirreniche. Sempre da Giovedì 2 tornerà la tanto sospirata neve sulle Alpi, e sarà diffusa sopra i 1200 metri. Nei giorni successivi il flusso meridionale perturbato invierà nuovi fronti carichi di pioggia.

PREVISIONI METEO: NEL WEEKEND ANCORA TANTA PIOGGIA AL NORD E NUBIFRAGI

Venerdì 3 ancora tanta pioggia al Nord, Toscana, Lazio e Umbria; possibili nubifragi in Liguria, neve abbondante sulle Alpi sopra i 1000/1200 metri con accumuli importanti. Piogge e temporali su Toscana, Lazio e infine anche in Campania. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il maltempo non finirà. Infatti se Sabato avremo una pausa temporanea, e nemmeno ovunque, da Domenica una nuova perturbazione, questa volta più estesa inizierà a portare piogge su quasi tutte le regioni italiane, mentre la neve cadrà ancora una volta copiosa sulle Alpi sopra i 900/1000 metri, in Appennino sopra i 1600 metri. Un miglioramento è atteso soltanto da Martedì 7 febbraio.