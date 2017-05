Previsioni meteo: Ponte del 2 giugno caldo, attenzione ai temporali di calore

PONTE DEL 2 GIUGNO CON SOLE PREVALENTE MA ANCHE QUALCHE TEMPORALE DI CALORE – “L’anticiclone subirà un lieve indebolimento ma sarà ancora in grado di garantire condizioni in prevalenza soleggiate e calde nei prossimi giorni” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega –“ qualche temporale di calore in più lo avremo sui settori montuosi tra il pomeriggio e la serata, occasionalmente su Piemonte zone pedemontane del Nord; i fenomeni, per quanto localizzati e di breve durata, potranno risultare anche di forte intensità. Poco o nulla altrove con temperature massime in genere comprese tra 26°C e 32°C. L’afa tuttavia potrà farsi sentire a tratti soprattutto in Valpadana e lungo le tirreniche, facendo percepire temperature anche superiori ai 32-33°C”.

“Nello specifico venerdì 2 Giugno ci attendiamo qualche temporale sparso su Alpi, Prealpi, pedemontane tra pomeriggio e sera, occasionalmente lungo l’Appennino; altrove soleggiato ma isolati focolai temporaleschi non sono esclusi anche sulla Valpadana entro fine giornata.” – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com “Sabato la giornata più stabile, con tanto sole da Nord a Sud e al più isolati temporali di calore lungo la cerchia alpina e ancora sull’Appennino. Domenica invece un impulso temporalesco lambirà le Alpi, innescando piogge e temporali sparsi in estensione anche alla Valpadana entro sera, a partire dai settori pedemontani. Ancora bello al Centrosud salvo qualche piovasco in arrivo sulla Sardegna e verso sera anche sulle regioni del Centro.”

La prossima settimana si prospetta invece moderatamente più instabile, con acquazzoni e temporali sparsi in marcia questa volta anche al Centrosud tra lunedì 5 e martedì 6 giugno. Le temperature saranno in generale calo, con clima temporaneamente più fresco e ventilato ma comunque gradevole. A seguire probabile nuova rimonta dell’anticiclone e aumento termico” – concludono da 3bmeteo.com