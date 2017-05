Previsioni meteo: primavera inquieta, tre perturbazioni in arrivo

PRIMAVERA INQUIETA, ALTRE PIOGGE IN ARRIVO – “Proseguirà anche nei prossimi giorni il trend instabile su parte dell’Italia e in particolare al Nord, dove sono attese altre piogge, temporali e nevicate sulle Alpi” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “così dopo una prima parte quasi estiva nei primi giorni di Aprile, ora la Primavera ci mostra il suo lato più capriccioso facendo un bel passo indietro con temperature sotto la media, specie al Nord dove al mattino fa decisamente freddo per il periodo, con minime talora sotto i 5-6°C, localmente anche al Centro. Sulle Alpi sta nevicando più in questi giorni che in gran parte dell’Inverno, con fiocchi persino sotto i 1000m; accumuli anche di oltre un metro di neve fresca si registrano oltre i 2000-2500m dal Piemonte alle Dolomiti”

TRE NUOVE PERTURBAZIONI NEI PROSSIMI GIORNI – “Nello specifico una nuova perturbazione è attesa entro mercoledì al Nord con piogge sparse e nevicate sulle Alpi dai 1200-1600m, a tratti più in basso sul Piemonte” – spiega l’esperto d 3bmeteo.com – “variabilità anche al Centro e sulla Campania con qualche pioggia o locale temporale, più diffuso sull’alta Toscana, più stabile e soleggiato invece all’estremo Sud. Giovedì seconda passata di rovesci e temporali al Nord, ancora una volta con marginale interessamento del Centro, specie Toscana, mentre al Sud rimarrà bel tempo. Breve tregua venerdì in attesa della terza perturbazione che nel weekend punterà ancora una volta soprattutto il Nord”

TEMPERATURE SOTTO LA MEDIA AL NORD, MITE MA SENZA ECCESSI AL CENTROSUD – “Il clima si manterrà fresco al Nord con temperature spesso inferiori alla media e massime anche sotto i 16-18°C. Farà inoltre molto fresco al primo mattino con minime localmente sotto i 6-8°C specie nelle aree rurali. Più mite al Centrosud ma senza eccessi, con massime in genere tra 18°C e 23°C, qualche punta superiore all’estremo Sud e Isole, ma minime comunque sotto i 10-12°C specie sulle interne del Centro”.

FREDDO E NEVE TARDIVA IN EUROPA – “Nel frattempo mezza Europa sarà alle prese con tempo molto instabile ma soprattutto freddo per il periodo, a causa dell’alta pressione posizionata tra Mar del Nord e Islanda, in una posizione dunque insolita, che permetterà a masse d’aria fredda di dilagare dalla Scandinavia su gran parte dell’Europa centro-settentrionale. Si avranno così rovesci di neve anche a quote medio-basse” – concludono da 3bmeteo.com