Previsioni meteo, prove d'inverno con venti di bora e un ciclone di nubifragi

In queste ore è tornata a soffiare la Bora, vento decisamente freddo proveniente dai quadranti Nordorientali e che ha fatto migliorare il tempo su molte regioni (soprattutto al Nord). Nel contempo dal Nord Africa si sta avvicinando un ciclone che presto minaccerà l’Italia.



Il team del sitohttps://www.ilmeteo.it/ comunica che con l’irruzione della Bora che non soffierà con particolare violenza e la contemporanea pulizia del cielo le temperature cominceranno a calare vistosamente soprattutto nei valori notturni che raggiungeranno misure sotto lo zero anche in Pianura Padana a partire da mercoledì 4 dicembre. Come detto poi un vortice ciclonico comincerà a minacciare l’Italia proprio da mercoledì

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che, mentre il Centro-Nord e gran parte del Sud vivranno una giornata soleggiata e asciutta, il tempo peggiorerà fortemente sulla Sardegna con piogge, temporali e possibili nubifragi sui settori orientali, anche a Cagliari. In serata le precipitazioni raggiungeranno anche la Sicilia. Giovedì 5 il maltempo conquisterà anche la Calabria e la Puglia con altri temporali violenti e locali nubifragi. Continuerà ad essere soleggiato, ma ventoso e più freddo sul resto delle regioni.