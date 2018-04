Previsioni meteo: quasi estate fino al 25 aprile, poi tornano i temporali

CALDO ANTICICLONE FINO AL 25 APRILE, POCHI TEMPORALI– “Sarà quasi Estate su gran parte d’Italia fino al 25 aprile compreso, grazie all’anticiclone europeo che porterà tanto sole e temperature da inizio giugno, in particolare al Nord dove sono attese punte di 27-29°C”; più fresco lungo i litorali, specie adriatici, complici le brezze marine – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.comEdoardo Ferrara.

DAL 26 APRILE QUALCHE TEMPORALE IN PIU’ E RIDIMENSIONATA TERMICA – “Dal 26 aprile e nei giorni successivi l’alta pressione tenderà ad indebolirsi, favorendo qualche rovescio o temporale in più” – avverte l’esperto di 3bmeteo.com – “nello specifico giovedì 26 è atteso il passaggio di acquazzoni al Nord e in particolare al Nordest, mentre nei giorni successivi qualche nota instabile potrebbe interessare anche le aree del Centro, oltre che Alpi e Piemonte. Il tutto accompagnato da un graduale calo delle temperature a partire dal Nord, su valori che si avvicineranno così alle medie del periodo ( clima dunque ancora mite, ma non troppo caldo )”.

PONTE DEL 1 MAGGIO PROGNOSI INCERTA – “Prognosi infine ancora incerta per il Ponte del 1 maggio, che potrebbe comunque sperimentare la tipica variabilità primaverile. Dunque probabili nuovi spunti piovosi o temporaleschi, specie al Nordovest che potrebbe essere l’area più penalizzata, ma alternati a parentesi più asciutte e soleggiate. Temperature sostanzialmente nella norma e senza gli eccessi di caldo di questi giorni ( salvo poche eccezioni ). Resta tuttavia una situazione delicata che necessita di molte conferme e per questa ancora in fase di analisi” – concludono da 3bmeteo.com