Previsioni meteo, raid di temporali e grandine al Nord

Giornata piuttosto perturbata sulle regioni settentrionali. La redazione di iLMeteo.it conferma, per oggi, il transito di un nucleo temporalesco, dal Nord Ovest verso il Nord Est, il quale disseminerà rovesci e temporali un po’ ovunque. Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it allerta, in particolare, la Valle d’Aosta e l’alto Piemonte, tra il Biellese, la Val d’Ossola e la Val Formazza, per elevato rischio di fenomeni violenti, localmente a carattere di nubifragio e con grandine. Fenomeni forti anche sulla Lombardia, specie su Milanese, Bergamasco, su Varesotto, Comasco, Lecchese, Sondriese, localmente sul Levante ligure, qui specie al mattino, e sul Trentino. Rovesci e temporali sparsi sul resto del Nord, ma più deboli, meglio su Sud Romagna, Friuli VG e coste del Triveneto. Sole al Centro-Sud, salvo locali temporali sull'alta Toscana. Sempre il direttore Sanò, comunica che l’instabilità sarà presente, su diverse regioni, anche nel Weekend con rovesci e locali temporali soprattutto su aree centro-orientali del Nord, sull'alta Toscana, medio Adriatico e verso il Sud, Domenica. Meglio con più sole sul resto del Paese. Le temperature sono in calo al Nord, poi in calo ovunque entro Domenica per venti settentrionali in rinforzo, specie al Centro-Sud.