Previsioni meteo: settimana calda con l'anticiclone Giuda ma poi temporali

E’ iniziata la settimana più calda del mese di Giugno, e forse la più calda dell’estate, almeno per quanto riguarda il Nord. L’anticiclone africano Giuda darà il meglio di se stesso portando le temperature massime su valori anomali per il periodo. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che il caldo aumenterà sempre più e almeno fino a venerdì 16 giugno. Il bel tempo e l’ampio soleggiamento saranno accompagnati da temperature che sfioreranno o raggiungeranno anche i 38° in Emilia, basso Veneto, Mantovano, Pavese, Cremonese, ma anche Barese, Foggiano e zone interne della Sicilia. Fino a 34° sono attesi a Milano, 36° a Bologna, 35° a Firenze, e 32/33° a Roma. Si segnala soltanto l’arrivo di temporali, dapprima sull’arco alpino nella giornata di Martedì 12, poi anche sulla Pianura Padana Giovedì 15, accompagnati anche da grandine.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il caldo raggiungerà anche il Sud da Venerdì 16 quando in Sicilia i valori massimi potranno sfiorare i 40° sulle zone interne e i 34/36° su alcune città. Sanò avvisa anche che il caldo inizierà a smorzarsi a partire da Sabato 17 quando aria più mite raggiungerà tutte le regioni, abbassando di 3/6° le temperature su buona parte dell’Italia.