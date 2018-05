PREVISIONI METEO: SETTIMANA PIENA DI TEMPORALI

Complice una pressione mediamente bassa e ora anche una goccia fredda in quota che sta per raggiungere il Nord Italia, la settimana appena iniziata sarà caratterizzata da tanti temporali. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che l’attività temporalesca si manifesterà soprattutto dal pomeriggio e colpirà principalmente le regioni centrali e meridionali, in primis Toscana, Lazio, Campania e Basilicata. A Roma per esempio è previsto un temporale al giorno fino a Mercoledì, come sul resto del Lazio, e tanta pioggia anche in Toscana, specie sul grossetano.

Il maltempo primaverile colpirà anche i settori alpini, soprattutto di Piemonte e Lombardia e da Mercoledì anche la Liguria e alcune zone della Pianura padana.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it annuncia l’arrivo di un nuovo ciclone, atteso nel corso del weekend 12-13 Maggio quando i primi temporali colpiranno le Alpi e le Prealpi del Nord per poi estendersi anche alla pianura nel pomeriggio di Domenica 13 e via via anche al Centro.