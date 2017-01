Previsioni meteo, su le temperature. Ecco la neve anche al Nord

PREVISIONI METEO: SI ALZANO LE TEMPERATURE, NEVE ANCHE AL NORD

Dopo un periodo dominato dai venti gelidi orientali e un clima decisamente freddo e temperature sotto la media, ora il tempo sta per cambiare nuovamente. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi qualche pioggia interesserà il Piemonte e la Liguria con neve a quote collinari, temporali invece in Sicilia, locali in Sardegna e coste ioniche. Domenica, tempo in miglioramento al Nord, ma con il ritorno della nebbia in pianura, che diventerà via via più diffusa nei giorni successivi.

PREVISIONI METEO: A FEBBRAIO TANTA NEVE

Ancora qualche pioggia sui settori ionici. Temperature che inizieranno gradualmente a salire su tutto il territorio nazionale. Quel che più interessa però è l’arrivo della neve sulle Alpi, ancora in gran parte a secco. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che dai primi giorni di Febbraio il flusso atlantico scenderà di latitudine e inizierà ad interessare il Mediterraneo centrale e di conseguenza l’Italia. Il nostro Paese verrà influenzato da una bassa pressione atlantica che porterà diffuse nevicate su Alpi e Prealpi, piogge in pianura e su alcune regioni del Centro Italia.