Previsioni meteo, super vento e qualche pioggia: poi colata artica

PREVISIONI METEO: IN ARRIVO COLATA ARTICA

Saranno due giorni all'insegna del vento sul nostro Paese. Ponente e Maestrale soffieranno con forte intensità un po' su tutti i bacini; rischio anche di mareggiate. Poche invece le precipitazioni, localizzate principalmente sulle regioni tirreniche centro-meridionali e sull'arco alpino, qui anche nevose a quote molto basse sui confini. Sole prevalente sul resto del Paese.

Sostanzialmente confermata poi l’interessante evoluzione meteo dal 20 Gennaio. Il team del sito www.iLMeteo.it con il tempo che peggiorerà diffusamente da Sabato 20 con piogge via via più estese al Nordest, sulle regioni centrali, meridionali e sulle Isole maggiori. Sono attesi nubifragi soprattutto all'estremo Sud. L’aria fredda di estrazione artica alimenterà una bassa pressione che dal mar Ligure si porterà velocemente sul medio Adriatico facendo anche calare la quota neve. Dai 1200 metri dell’Appennino centrale essa scenderà fin sopra i 3/400 metri Domenica 21, stessa quota anche al Nordest; nevicate sopra i 7/800 metri invece al Sud.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che le temperature subiranno una temporanea diminuzione di 4/6° rispetto alla media del periodo. Successivamente a questa ondata di maltempo, la pressione tornerà ad aumentare su tutte le regioni.