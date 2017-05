Previsioni meteo: torna Hannibal, sussulto d'estate

PREVISIONI METEO: CON HANNIBAL ARRIVA L'ESTATE

Giornata all’insegna del sole, quella odierna. La redazione di iLMeteo.it conferma, per oggi, il ritorno dell’alta pressione Hannibal su tutta l’Italia con bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Possibile qualche fastidio instabile, soprattutto nelle ore pomeridiane, ma limitato ai rilievi di Nordest, dove potranno essere presenti locali rovesci o temporali.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, comunica agli italiani, che l'anticiclone Hannibal e dunque il bel tempo prevarranno anche nel corso dei prossimi giorni, fino a metà settimana circa. Da mettere nel conto, tuttavia, una consueta instabilità pomeridiana, magari un po’ più estesa, tra Martedì e Mercoledì, in particolare sulle aree appenniniche e ancora localmente sui rilievi di Nordest. Sempre il direttore Sanò, mette in guardia però, da un possibile nuovo raid temporalesco più esteso e intenso che potrebbe avere luogo intorno a metà settimana. Esso si concretizzerebbe tra la sera/notte su giovedì e nel corso di Giovedì 25, per la rapida incursione di un nucleo di aria fresca in quota proveniente dall'Europa nord-orientale e diretto verso le regioni del medio Adriatico e quelle meridionali. In questa fase, potrebbero avere luogo temporali anche forti o violenti sulle regioni adriatiche e appenniniche centro-meridionali. Evoluzione, tuttavia, da confermare.

Le temperature sono in aumento e di qualche grado sopra la norma al Centro-Nord, nella norma al Sud.