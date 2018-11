PREVISIONI METEO: ULTIMI FUOCHI DEL CICLONE, POI LE PRIME GELATE - Meteo news

Ultimi fuochi del vortice ciclonico di origine atlantica che nelle scorse ore ha raggiunto le nostre regioni meridionali, causando nuovo maltempo, poi il clima andrà raffreddandosi su tutta l'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nella giornata di Martedì 27 Novembre le piogge insisteranno ancora sul medio versante adriatico e al Sud, con pericolo di fenomeni intensi e abbondanti soprattutto sulle aree costiere tra Campania e Calabria, dove non sono da escludere dei nubifragi. Andrà via via meglio altrove, salvo per qualche disturbo sulle due Isole maggiori e al Nordest, dove la nuvolosità sarà più diffusa. Neve fin sopra i 1000/1300 metri in Appennino. Attenzioni, tuttavia, all’ingresso di venti di Bora, mentre in Sardegna soffierà forte il Maestrale e sul Tirreno la Tramontana.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che con l’intensificarsi dei venti settentrionali le temperature cominceranno a diminuire sensibilmente; il risveglio di Mercoledì vedrà dunque un tempo decisamente più asciutto ovunque, ma sarà anche piuttosto freddo, specie in pianura, dove nella notte tra Mercoledì e Giovedì i termometri potrebbero addirittura portarsi sotto lo zero. Valori massimi in caduta libera con misure non più alte di 6/7°C al Nord e non oltre i 10-12°C al Centro-Sud.