Previsioni meteo: vento in parziale attenuazione, nel weekend fronte freddo

“Sarà la variabilità ad interessare ancora l'Italia nel corso dei prossimi giorni con poche piogge e clima mite anche se nel fine settimana è atteso un calo delle temperature per un rapido passaggio di un fronte freddo”. Lo dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge - “Il forte vento che ha spazzato mezza Europa nelle ultime ore, Italia compresa, subirà una parziale attenuazione”

E' un tempo atlantico a dominare il tempo in Europa con rapidi passaggi di perturbazioni ma con effetti maggiori Oltralpe. In Italia poche le piogge con un alternarsi di fasi soleggiate a quelle umide in un clima di generale variabilità. Venerdì, dopo un temporaneo aumento della pressione, i venti di Libeccio trasporteranno una nuvolosità irregolare con qualche fenomeno qua e là sulle Tirreniche. Le temperature subiranno un aumento specie al Centro Sud dove i valori potranno raggiungere i 15-17°C.

Ancora ventoso ma senza eccessi. Si andrà anche attenuando l'accesa dinamicità in Europa, responsabile dei venti tempestosi su diverse Nazioni, Italia compresa. Ci sarà ancora del vento ma senza raggiungere le raffiche delle ultime ore.

Fronte freddo lambisce l'Italia nel weekend ma è un Gennaio con poco inverno. Nel fine settimana un veloce fronte freddo dal Nord Europa lambirà l'Italia ma con effetti limitati al Centro Sud dove ci sarà anche qualche pioggia e deboli nevicate sull'appennino. Scarsi o nulli gli effetti altrove, salvo nevicate sulle Alpi confinali. Le correnti di Libeccio saranno sostituite da quelle di Grecale e Tramontana e le temperature caleranno di qualche grado specie sui versanti orientali e sui monti. “Da lunedì l'alta pressione tornerà protagonista a conferma di un Gennaio che ha poco di invernale” - concludono da 3bmeteo.