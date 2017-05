Previsioni meteo, vortice Igor: Italia nella trappola temporalesca

PREVISIONI METEO: ITALIA NELLA TRAPPOLA DI IGOR

Ultimo giorno di instabilità con il vortice Igor. La redazione di iLMeteo.it annuncia ancora temporali, per oggi, sull'Appennino centro-meridionale e sui rilievi del Triveneto. Più soleggiato sul resto dell’Italia.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, avvisa che dopo i temporali anche forti mattutini sulla Romagna, il grosso del maltempo si abbatterà, nelle ore pomeridiane, sui rilievi tra Abruzzo, Molise e Frusinate. Rovesci ancora diffusi lungo l’Appennino e sui rilievi di Nordest. Tempo migliore sul resto del Paese. Verso metà settimana, saranno possibili ancora nubi e locali piogge, questa volta per aria umida proveniente dei settori occidentali e meridionali, soprattutto sulle regioni del Nord e localmente al Centro. Nubi irregolari e schiarite sul resto del Paese, ma in prevalenza asciutto. Sempre il direttore Antonio Sanò, avverte che, da metà settimana e per qualche giorno, ci sarà una “zampata” dell’anticiclone nordafricano Hannibal, che, seppure per breve tempo, porterà uno squarcio estivo sulle regioni meridionali dove le temperature schizzeranno oltre 30°.

Temperature in aumento anche al Centro e al Nord, dove i termometri faranno segnare anche 27/28° in pianura nel corso del prossimo fine settimana.