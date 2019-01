Previsioni meteo weekend: clima più freddo, qualche pioggia

Nel corso del weekend un vortice di bassa pressione si formerà sul nostro Paese pronto a condizionare dal punto di vista meteo climatico molte regioni d'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dalla giornata di sabato, il vortice di bassa pressione prima citato, farà affluire aria più fredda al nord dove tuttavia il tempo sarà discreto e caratterizzato solo da una moderata variabilità e dalla ricomparsa di qualche banco di nebbia sulle aree pianeggianti. Farà piuttosto freddo in particolare di notte quando si torneranno a registrare valori anche sotto lo zero.



Il Centro-Sud invece, sarà ancora sotto l'effetto delle correnti più miti ed umide richiamate sempre dal vortice stesso. Se da un lato avremo temperature più miti, dall'altro si avranno invece condizioni meteo più incerte anche se i fenomeni non saranno particolarmente importanti. Piogge e qualche rovescio temporalesco, potrà colpire alcune zone tirreniche del centro come il sud della Toscana e gran parte del Lazio. Qualche rovescio anche a sfondo temporalesco possibile sulla Marche e nel sud della Puglia in particolare sul Salento. Possibili nevicate in Appennino sopra i 1200-1300 metri.



Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che anche Domenica non ci saranno grosse novità con tempo discreto, anche se a tratti nebbioso al Nord, in un contesto assai rigido. Permangono condizioni favorevoli a rovesci e temporali invece sull'area tirrenica del Centro, dal sud della Toscana fino al Lazio ed il nord della Campania. Fra il pomeriggio e la sera, comincerà ad affluire aria più fredda anche al Centro, preludio ad importanti senari prettamente invernali che si potranno attivare col l'inizio della nuova settimana.