PREVISIONI METEO: weekend con l'alta pressione, poi due ondate di maltempo. METEO NEWS

L’Italia è interessata da una robusta e altrettanto grande area di alta pressione che sta garantendo tempo stabile su tutte le regioni. A partire dall’ultimo giorno dell’anno il campo anticiclonico si sposterà. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che l’ultimo weekend di Dicembre sarà caratterizzato dalla nebbia diffusa in Pianura padana con clima freddo e aria inquinata, nebbia anche su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, e sole prevalente con clima piacevole sul resto d’Italia.

PREVISIONI METEO SAN SILVESTRO

Lunedì 31 una prima irruzione di aria più fredda da Nord/Nordest farà peggiorare il tempo dall’Abruzzo alla Puglia e poi sul resto del Sud con veloci rovesci di pioggia e nevicate fin sopra i 4-500 metri nella notte e prime ore di Capodanno.

PREVISIONI METEO CAPODANNO

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che dopo una brevissima rimonta dell’anticiclone, a partire da Giovedì 3 Gennaio una nuova e più imponente irruzione di aria gelida artico-continentale si proietterà sull’Italia, provocando un crollo termico di 10-15°C, giornate freddissime e nevicate fin sulle coste e pianure delle regioni adriatiche e meridionali, inizialmente anche in Emilia come a Bologna, e da non escludersi qualche spruzzata anche a Roma e Napoli.