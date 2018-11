Previsioni meteo: weekend con piogge e temporali, poi torna la nebbia

PREVISIONI METEO ITALIA: LA GIORNATA PIÙ FREDDA DEL MESE – METEO NEWS

La giornata di Venerdì per la Pianura padana sarà la più fredda del mese di Novembre con temperature molto basse anche di giorno, nel weekend invece i valori termici aumenteranno per l’arrivo di una perturbazione atlantica che attiverà venti meridionali.

PREVISIONI METEO WEEKEND: PIOGGE DIFFUSE E NEBBIA AL NORD ITALIA PER UNA PERTURBAZIONE ATLANTICA - METEO NEWS

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che Sabato mentre al Nordovest ci sarà la nebbia, e al Nordest il Sole, le piogge bagneranno la Toscana, le Marche, la Sicilia e in serata più diffusamente e intensamente i settori ionici di Sicilia, Calabria e Puglia.

Domenica il cielo sarà spesso coperto al Nord con possibile pioviggine, poco nuvoloso al Centro e su gran parte del Sud, mentre ultime piogge o temporali interesseranno la Calabria ionica e il Salento.

PREVISIONI METEO SETTIMANA PROSSIMA: NEBBIA DIFFUSA, PER L’IMMACOLATA IL TEMPO PEGGIORA - METEO NEWS

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che dalla prossima settimana la pressione aumenterà gradualmente su tutte le regioni, e se Lunedì piogge deboli attraverseranno l’Italia da Nord verso Sud, da Martedì sarà la nebbia la protagonista indiscussa sulla Pianura padana, in Toscana, sulle valli appenniniche, in Umbria e sul Gargano; dove non ci sarà la nebbia il cielo sarà poco nuvoloso. Nuovo peggioramento è atteso per il giorno dell’Immacolata.