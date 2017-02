Previsioni meteo, weekend con piogge veloci al Centro-Sud

L’alta pressione subisce una temporanea crisi per l’arrivo di un impulso freddo nord atlantico. La redazione di iLMeteo.it, conferma l’arrivo di nevicate sulle Alpi a 800 metri, nel corso della giornata odierna, e di locali piogge sull'alta Toscana. In serata, precipitazioni al Nordest, sulla Romagna, sulla Toscana centro-settentrionale e verso Marche ed Umbria; piovaschi inoltre su Lazio e Campania. Fiocchi deboli a bassa quota sulle Alpi orientali, meglio sul resto dell’Italia.

L’azione instabile si farà più intensa nella prima parte del weekend. Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica, infatti, che nella notte su Sabato piogge diffuse interesseranno la Toscana, eccetto la parte più a Nord, le Marche, l’Umbria, il Lazio centro-settentrionale e l'Abruzzo, con neve in Appennino a 1200/1300 metri. Piogge, nel corso della giornata di Sabato tra Lazio, Abruzzo e Molise poi a seguire anche verso Campania, Puglia e Lucania. Più sole sul resto del Paese. Sempre il direttore Sanò, annuncia che per Domenica, il sole tornerà a esse prevalente sul buona parte del territorio, salvo più nubi al Sud e ultimi fenomeni tra Reggino e Sicilia orientale. Di nuovo alta pressione in rinforzo e bel tempo prevalente nei primi giorni della prossima settimana.

Calo termico apprezzabile e decisamente più freddo, tra Sabato e Lunedì, specie durante le ore notturne.