Previsioni meteo, weekend della Befana: torna il maltempo al Nord

Cielo irregolarmente nuvoloso o coperto sull'Italia, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, per foschie, nebbie e nubi basse, ma tempo in prevalenza asciutto. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa tuttavia che la situazione è destinata a cambiare nel corso dell'imminente weekend dell'Epifania. Intanto oggi le precipitazioni saranno ancora piuttosto scarse e interesseranno in maniera isolata solamente i settori tirrenici centro-meridionali, la Venezia Giulia e le Alpi occidentali. Temperature sopra la media al Sud, dove il clima localmente risulterà quasi primaverile. Persisterà anche il rischio di valanghe sulle Alpi, specie occidentali, proprio a causa del rialzo termico. Dalla giornata di domani, come detto, il tempo cambierà. Un vortice ciclonico nordatlantico raggiungerà la Penisola iberica e da qui venti forti di Scirocco accompagneranno una perturbazione sul nostro Paese.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che le piogge interesseranno nel giorno della Befana soprattutto il Nordovest, con la neve che tornerà sulle Alpi, sopra i 1200 metri, a quote un po' più elevate sulle Prealpi. Nel corso di Domenica 7 peggioramento sul resto del Nord; piogge ancora una volta più probabili su Piemonte e Liguria, ma possibili anche sul Friuli Venezia Giulia; maltempo più diffuso e intenso poi entro Lunedì 8, con interessamento di tutto il Nord e della Toscana; ci sarà il rischio di nubifragi, specie sui settori alpini e prealpini, con la neve che cadrà copiosa sopra i 1000/1200 metri.

Le temperature subiranno un ulteriore aumento a causa dei forti venti meridionali, che le manterranno di qualche grado sopra la media del periodo.