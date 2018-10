Previsioni meteo weekend, forte maltempo e nubifragi al centro nord

PREVISIONI METEO WEEKEND. In arrivo un’intensa perturbazione atlantica, piogge abbondanti su tutte le regioni

Se Mercoledì e Giovedì la pressione aumenterà su tutta Italia riportando il bel tempo e un clima mite di giorno, il tempo subirà un intenso peggioramento nel corso del weekend. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da Sabato una forte perturbazione atlantica, sospinta da venti nordoccidentali e alimentata da forte Scirocco, colpirà le regioni settentrionali con piogge via via più diffuse e abbondanti, in particolar modo sulla Liguria, sulle Alpi, sulle Prealpi e sul Friuli Venezia Giulia. Domenica la perturbazione raggiungerà anche le regioni centrali con forti temporali e nubifragi attesi sulla Toscana, sul Lazio anche a Roma e sulle Marche. Attenzione perché le precipitazioni potrebbero risultare molto abbondanti con rischio di alluvioni lampo su molte regioni.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che il maltempo continuerà anche nella giornata di Lunedì 29 con le piogge e i temporali che oltre a bagnare ancora il Centro-Nord di estenderanno anche al Sud. Le temperature subiranno un forte aumento di notte a causa dei venti più caldi meridionali, caleranno di giorno con valori sotto i 20°C su tutta Italia.