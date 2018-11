Previsioni meteo weekend: il maltempo non molla l’Italia

PREVISIONI METEO WEEKEND. Nuova perturbazione pronta a colpire molte regioni

Nessun segno di stabilità per il nostro Paese. Una serie di perturbazioni continueranno a far piovere su molte regioni, non solo in questo weekend, ma anche la prossima settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che Sabato 3 Novembre nella prima parte della giornata le precipitazioni riguarderanno principalmente il Nord, la Toscana, il Lazio e la Sicilia, poi nel pomeriggio continueranno a bagnare il Nord solamente il Piemonte e la Liguria, ma anche la Sardegna. In serata peggiorerà fortemente sulle due isole maggiori. Domenica il maltempo che colpirà intensamente Sardegna e Sicilia si estenderà al resto del Sud, raggiungerà il Centro come il Lazio, l’Umbria e la Toscana e infine il Nord come l’Emilia Romagna, mentre continuerà a piovere sul Piemonte e la Liguria.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che anche la prossima settimana un treno di perturbazioni raggiungerà a più riprese le regioni centro-settentrionali e la Sardegna con piogge e locali temporali. Sarà più asciutto il Sud dove però peggiorerà nel corso di Mercoledì 7.