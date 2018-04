Previsioni meteo weekend: tanti temporali, 1° Maggio instabile

PREVISIONI METEO WEEKEND: TANTI TEMPORALI, PRIMO MAGGIO INSTABILE

L’ultimo weekend di Aprile sarà contraddistinto da un graduale cedimento dell’alta pressione che porterà la formazione di rovesci e temporali via via più diffusi. Il team del sito www.iLMete.it avvisa di un peggioramento del tempo per Sabato 28 Aprile quando dal pomeriggio i temporali cominceranno a colpire i settori alpini di Piemonte e Lombardia per poi raggiungere la pianura colpendo anche Torino e Milano. Temporali attesi anche sul Trentino, l’Emilia occidentale, la Sardegna interna, l’Appennino centrale, mentre delle piogge bagneranno la Sicilia e la Calabria. Entro sera peggiorerà ulteriormente su Piemonte e Lombardia.

Domenica 29 sin da subito maltempo al Nordovest con tanta pioggia e temporali che dal pomeriggio/sera raggiungeranno anche il Nordest e le Marche, con esclusione di coste e zone adiacenti.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it lancia l’allerta per forti temporali nella serata di Domenica sulle province di Biella,Verbano-Cusio-Ossola e sul Novarese, anche con grandinate e locali nubifragi.

Per la festa dei lavoratori il tempo sarà pessimo in Sardegna con tantissima pioggia; un maltempo che si estenderà anche a Lazio, Toscana, Liguria di levante e tra Piemonte e Lombardia. Successivamente l’Italia potrebbe essere raggiunta da un profondo ciclone mediterraneo.