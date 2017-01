Previsioni meteo: weekend tra neve, nebbia e temporali

PREVISIONI METEO WEEKEND: SABATO CON NEVE IN PIANURA

Anche l’afflusso di aria fredda da Nord, favorito dalla posizione dell’alta pressione, si appresta a diminuire e cessare nel corso del weekend. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a Sabato 28 il clima sarà abbastanza freddo soprattutto al Nord con estese gelate notturne e valori massimi di pochi gradi sopra lo zero. Valori termici in diminuzione anche al Centro-Sud, soprattutto sui versanti adriatici, più esposti alle correnti settentrionali. Entro la serata di oggi il tempo inizierà a peggiorare su Liguria e Piemonte con pioggia e neve a bassa quota. Sabato, neve fino in pianura sul Piemonte, con qualche centimetro di accumulo, neve in Liguria sopra i 400 metri, poi tutte le quote saranno in rialzo. Peggiora anche sulle isole maggiori con qualche pioggia e temporali. Domenica, torna la nebbia sulla Pianura Padana, piogge e temporali interesseranno tutti i settori ionici, dalla Sicilia alla Puglia.

PREVISIONI METEO FEBBRAIO: GRANDE PERTURBAZIONE A INIZIO MESE

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che dalla prossima settimana il tempo muterà nuovamente. Innanzitutto le temperature saranno in graduale aumento su tutte le regioni, poi il flusso perturbato atlantico invierà una perturbazione a partire dal 2 Febbraio con la neve che comincerà ad imbiancare le Alpi sopra i 7/900 metri. Neve che potrebbe continuare fino a domenica 5. Piogge invece sulla Pianura Padana e regioni tirreniche.