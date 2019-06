Previsioni meteo weekend: ultimi forti temporali poi da giovedì caldo africano

Nonostante sull'Italia si stia sempre più consolidando un campo di alta pressione di matrice sub tropicale, alcune regioni continuano ad essere lambite da correnti d'aria umida ed instabile che mantengono condizioni di tempo a tratti capriccioso. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime 48 ore infatti sotto stretto controllo saranno le aree alpine e prealpine dove si avranno rovesci e temporali che potranno colpire la valle d'Aosta, i rilievi del Piemonte, della Lombardia, gran parte del Trentino fino ai comparti alpini del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Nelle ore pomeridiane, invece, potranno essere coinvolte le aree pianeggianti piemontesi, lombarde, fino alle vallate interne del Trentino e la pianura occidentale del Veneto. Verso sera qualche temporale riuscirà inoltre a lambire i settori occidentali dell'Emilia. Prestare la dovuta attenzione ai forti rovesci e localmente al tanto temuto fenomeno della grandine. Sul resto del Paese, la situazione meteo sarà più tranquilla. Anche la giornata di Mercoledì trascorrerà con un Italia divisa in due. Al Nord si rinnoverà l'ormai consueta attività temporalesca sin dal mattino sulla Lombardia e sui rilievi centro-occidentali, ancora con possibili grandinate, sul resto del Paese invece continuerà ad essere stabile.

La redazione del sito www.iLMeteo.it avverte che a partire da Giovedì 13 l’Italia verrà investita dalla seconda e più potente ondata di caldo africano. Il tempo si manterrà soleggiato con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, fatta eccezione per qualche passaggio nuvoloso sui rilievi. Le temperature cominceranno a salire prepotentemente con valori massimi che Venerdì toccheranno i 38°C a Firenze, 32°C a Roma, 35°C a Napoli e Bologna, fino a 40°C in Puglia e punte di 43°C sulle zone interne della Sicilia. In anteprima la redazione del sito annuncia un weekend prevalentemente soleggiato e soltanto con qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e appenninici nella giornata di Domenica.