Previsioni meteo:maltempo sulla Sicilia, nubifragi e allagamenti.Quanto durerà

MALTEMPO SULLA SICILIA, ALLAGAMENTI NEL TRAPANESE – “Un vortice ciclonico mediterraneo ha interessato seppur marginalmente anche la Sicilia, innescando rovesci e temporali che sono risultati particolarmente intensi sul trapanese” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che aggiunge – “Sulla zona si segnalano picchi di 150mm in poche ore con allagamenti e tanti disagi, come nel caso di Mazara del Vallo e Castelvetrano. Piogge e temporali hanno colpito anche Palermo, sebbene più marginalmente, mentre il resto dell’Isola ha visto fenomeni in genere meno intensi”.

SARA’ UNA SETTIMANA TURBOLENTA – “Mercoledì il vortice ciclonico insisterà al Centrosud rinnovando piogge e temporali che interesseranno seppur più marginalmente anche la Sicilia, con nevicate sui rilievi mediamente oltre 1400-1500m” – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com – “I venti ancora sostenuti ruoteranno da Scirocco a Libeccio e poi Ponente, con raffiche anche di oltre 50-60km/h e mari molto mossi o agitati. Le temperature saranno in graduale calo dopo i valori molti miti dei giorni scorsi, con clima via via più freddo. Giovedì breve tregua, ma tra venerdì e sabato attesi nuovi rovesci accompagnati questa volta da venti più freddi da Nord. Verranno dunque più colpiti i versanti tirrenici dell’Isola, con neve anche fin verso i 1000m e possibili temporali con grandine. In questa fase le temperature saranno in ulteriore calo”.

NON SI RISOLVE IL PROBLEMA SICCITA’ – “Sia questo peggioramento che i successivi non risolveranno il grave problema della siccità che affligge l’Isola, in quanto le precipitazioni, per quanto intense risultano sempre molto localizzate e non distribuite in modo equo. Ci vorrebbero perturbazioni più organizzate, di tipico stampo autunnale, e soprattutto più frequenti. Di fatto invece viviamo ancora di singoli episodi di instabilità intervallati da lunghi intermezzi anticiclonici” – concludono da 3bmeteo.com.