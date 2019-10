Principi di Piemonte: a Torino inaugura il nuovo hotel UNA Esperienze

Torino: Gruppo UNA restituisce alla città un’icona di ospitalità 5 stelle. Lo storico hotel Principi di Piemonte, presentato oggi dopo i lavori di ristrutturazione durati 15 mesi, diventa il fiore all’occhiello di UNA Esperienze e accelera il percorso di crescita del Gruppo. Prossime aperture previste a Milano e a Roma.

Riapre l’hotel 5 stelle Principi di Piemonte UNA Esperienze, storica icona torinese e nuova punta di diamante della più grande catena alberghiera italiana. Il grand opening dell’albergo, a pochi passi dalle centralissime via Roma e piazza San Carlo a Torino, riconsegna uno dei gioielli architettonici più raffinati alla città.

Previste oltre 500 persone all’inaugurazione di questa sera. L’appuntamento serale sarà un momento speciale per mostrare gli eleganti ambienti dell’hotel e le ampie sale per eventi. Rappresenta anche la prima occasione per condividere la collaborazione tra Principi di Piemonte UNA Esperienze e alcune importanti realtà locali come Francesco Ciocatto maestro cioccolatiere di Pfatisch, Xerjoff fragranze artistiche e il Museo del Cinema di Torino.

Principi di Piemonte UNA Esperienze: 6 milioni di investimenti per lavori di ristrutturazione durati 15 mesi

In occasione dell’inaugurazione, Gruppo UNA ha svelato il volto rinnovato del grandioso edificio, perfetta espressione dello stile razionalista italiano. I lavori di ristrutturazione – che hanno interessato le camere, il ristorante, il bar, gli spazi comuni e gli esterni – sono stati finanziati, per un totale di 6 milioni, da Gruppo UNA e dal Fondo di Investimento Immobiliare Athens R.E. Fund, proprietario dell’immobile e gestito da UnipolSai Investimenti S.G.R.

La valorizzazione dell’hotel Principi di Piemonte si inserisce nel percorso di crescita di Gruppo UNA, avviato con il lancio della nuova brand identity a ottobre 2018, e proseguito ampliando il portfolio della collezione UNA Esperienze con l’ingresso di Leone Blu Suites a Firenze in primavera, la recente acquisizione di Relais Villa Grazianella e l’annuncio dell’apertura dell’Hotel Milano Verticale nella seconda metà del 2020.

“Questo hotel è un open point per Torino”, ha commentato Gian Luca Santi, Business development e corporate communication general manager di Gruppo Unipol, “punto di incontro qualitativo aperto a tutta la città. Il nostro gruppo è molto soddisfatto di questo investimento che è valso 6 milioni di euro. Siamo leader in assicurazione auto e salute, ma anche la più grande catena di hotel italiana. Con il Principi di Piemonte confermiamo questo primato”.

“L’hotel Principi di Piemonte, riaperto il 30 di agosto, viene oggi svelato nella sua completezza dopo l’importante lavoro di ristrutturazione”, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Fabrizio Gaggio, Direttore Generale Gruppo UNA. “L’hotel”, ha proseguito il DG, “vanta 100 camere con un importante numero di suite, molto ricco nei materiali, con punti di eccellenza straordinari come la sala delle feste, costruita dai maestri vetrai di Murano. La sua collocazione strategica nel centro città, vicinissima alla stazione di Porta nuova, è un altro punto a favore della struttura”. “Torino non ha bisogno di presentazioni”, ha sottolineato Gaggio. “Oltre a essere stata la prima capitale del Regno, culturalmente e artisticamente centrale, è anche caratterizzata da una vivacità enogastronomica, che UNA Esperienze vuole valorizzare per offrire agli ospiti italiani e internazionali la miglior espressione dell’ospitalità italiana”.

Gruppo UNA è orientato a sviluppare la società sia con attività tradizionali di gestione, quindi gli affitti, sia con un programma di incentivazione per le affiliazioni attraverso i programmi di franchising: “Questo ci consente”, ha commentato Gaggio, “di aumentare la nostra visibilità nel territorio che conta al momento 38 strutture, di cui 9 appartenenti al brand UNA Esperienze, 21 al brand UNA Hotel e 8 al brand UNAWAY”.

Prossime aperture Milano e Roma: “A Milano lanceremo la nostra flagship in zona Corso Como, l’area in cui si sta sviluppando la verticalità della città, da cui il nome dell’hotel “Milano verticale”. Si tratta della conversione del vecchio residence The Big in hotel 4 stelle plus caratterizzato da 173 camere, un’importante are food&beverage con ristorante gourmet, bistrot e bar con giardino esclusivo. Oltre a ciò l’albergo ospiterà 4 suite all’ultimo piano con accesso esclusivo alle terrazze che affacciano sul panorama cittadino e sull’arco alpino. Per finire, a Roma stiamo lanciando l’operazione Trastevere con la conversione di un vecchio alloggio dedicato agli ufficiali in albergo di 96 camere che vorremmo entrasse a pieno titolo nel brand UNA Esperienze”.

Principi di Piemonte UNA Esperienze: l’edificio storico si dota dei servizi più moderni

L’edificio degli anni Trenta unisce la dimensione architettonica e mondana a un’offerta d’eccellenza, grazie a cui l’hotel mira ad affermarsi come punto di incontro privilegiato della città. I recenti interventi strutturali e stilistici, in grado di coniugare design e tecnologia, hanno conferito nuovo splendore alla struttura, eliminando ogni elemento superfluo per offrire ambienti che possano essere il preludio perfetto all’eleganza regale e dorata del magnifico Salone delle Feste decorato da Venini Murano.

Principi di Piemonte UNA Esperienze mette a disposizione degli ospiti 100 camere e suite interamente rinnovate, distribuite negli ultimi otto piani dell’edificio, tra i più alti del capoluogo piemontese: questa particolarità regala una meravigliosa vista su Torino e su tutto l’arco alpino che la circonda. Punta di diamante della struttura è la Presidential Suite di 140 mq, situata al piano più alto dell’hotel, dotata di anticamera di ingresso, due camere matrimoniali, tre sontuosi bagni, sala e sala da pranzo, in cui lo stile Art Déco è impreziosito da elementi di design contemporaneo ed eleganti finiture e materiali.

Principi di Piemonte UNA Esperienze: proposta gastronomica di eccellenza con lo chef torinese Michele Griglio

Gli interventi stilistici si uniscono a una proposta gastronomica di altissimo livello: il ristorante Casa Savoia è oggi guidato dallo Chef torinese Michele Griglio, capace di porre un’attenzione particolare ai sapori del territorio locale. L’offerta si arricchisce anche del nuovo e più informale Bistrot Bonadè e del famoso Bar Salotto dei Principi.

Principi di Piemonte UNA Esperienze: il centro benessere in partnership con alkemy

Il Centro Benessere dell’hotel, impreziosito da mosaici artistici, si presenta oggi come alkemy SPA ed è aperto agli ospiti dell’albergo ma anche ai tanti visitatori della città. Oltre a trattamenti viso e corpo, massaggi e cure per la bellezza, il centro offre bagno turco in tradizionale stile mediorientale, sauna finlandese e una piscina riscaldata con idromassaggio e getti d’acqua.