Processo Borsellino, prescrizione a Scarantino. 10 anni ai falsi collaboratori

Processo Borsellino, ergastolo ai boss. Prescrizione per Scarantino

I giudici della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta - presidente Andreina Occhipinti - nel processo d'appello del Borsellino quater ha condannato i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino all'ergastolo; 10 anni ciascuno ai falsi collaboratori di giustizia Calogero Pulci e Francesco Andriotta, reato prescritto per Vincenzo Scarantino. Il verdetto è arrivato dopo circa sette ore di camera di consiglio. Confermata, dunque, la sentenza di primo grado dell'aprile 2017, come chiesto dalla procura generale guidata da Lia Sava.

Processo Borsellino, Maria Falcone: "Ora bisogna fare luce sul ruolo della politica"

"Era un esito scontato, non credo che ci potessero essere grandi difficoltà, Soprattutto dopo le dichiarazioni di Spatuzza e dopo quello che ci ha detto Scarantino. Adesso, finalmente si è fatta un po' di luce". Lo dice all'AGI Maria Falcone dopo il verdetto del Borsellino quater che confermato la sentenza di primo grado. Una sentenza che fa ben sperare sulla possibilità di fare chiarezza sulle stragi di via D'Amelio e Capaci? "Credo - risponde - che i magistrati si possono muovere solo alla luce di determinati prove che si vengono a creare negli anni. Come si possono prevedere certe cose? Certo me lo auguro di potere scoprire quali sono stati i veri contatti con la politica, ma se non ci sono le prove o qualche dichiarazione nuova, non possiamo fare altro che auspicarlo, ma non è facile che ciò avvenga".

Processo Borsellino, Pg Sava pensa già al 'Quinquies', "Ora nuove indagini"

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello conferma un impianto accusatorio della Procura nissena e il procuratore generale Lia Sava parla di "ulteriori sviluppi delle indagini e la possibilità di arrivare a un Borsellino quinquies". Spiega: "È stata confermata l'impostazione della sentenza di primo grado, sono state accolte tutte le richieste costruttive della procura generale di Caltanissetta". E ha aggiunto: "La sentenza conferma l'impianto e la ricostruzione fatta sia dalla procura di Caltanissetta in primo grado, poi recepita e ampliata. Adesso leggeremo le motivazioni di questa sentenza di secondo grado. Ma tutto fa pensare che l'impianto solido della sentenza di primo grado sia stato in toto recepito".

Processo Borsellino, la famiglia: "La sentenza è una pietra miliare, conferma il depistaggio"

​"La conferma integrale che la Corte d'assise d'appello ha fatto della sentenza di primo grado certifica, in maniera inconfutabile, che nell'ambito del processo Borsellino uno e bis si è realizzato uno, se non il, più grande errore giudiziario della storia italiana". Lo afferma l'avvocato Fabio Trizzino che con il collega Vincenzo Greco rappresentano i figli del magistrato Paolo Borsellino, Lucia, Fiammetta e Manfredi. "Chiaramente ora attendiamo sviluppi. Questa è una pietra miliare - prosegue il legale, marito di Lucia Borsellino - perché si afferma che Scarantino è stato indotto a depistare le indagini. Abbiamo il processo Bo e altri, la conferma totale della sentenza di primo grado costituisce i presupposti fondamentali per l'altro processo e per le ulteriori indagini che ci saranno e che magari sfoceranno in un altro processo". "La nostra famiglia è in attesa - ha poi detto Trizzino - ha fiducia totale in questo distretto giudiziario".