Bufera procure, le carte: "A Palamara 40 mila euro per una nomina"

Bufera Procure: "a Palamara 40 mila euro per nomina"

Il pm della procura di Roma, Luca Palamara, quando rivestiva il ruolo di componente del Csm avrebbe ricevuto 40 mila euro dagli avvocati Giuseppe Calafiore e Piero Amara per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela, non andata in porto. E' quanto emerge dal decreto della perquisizione disposta dalla Procura di Perugia nei confronti dell'attuale sostituto procuratore a piazzale Clodio.

PROCURA ROMA: PM PERUGIA, 'CONSULENTE PROCURA DISSE A PALAMARA DI FRATELLO IELO'

Un professionista, anche consulente della procura, secondo quanto riportano i magistrati umbri nel decreto di perquisizione, avrebbe informato il pm di Roma Luca Palamara, oggi indagato per corruzione a Perugia, di avere "raccolto informazioni compromettenti sul conto del collega Ielo". La circostanza per i pm perugini emergerebbe anche da alcune conversazioni telefoniche intercorse con questo consulente "che evidentemente a conoscenza delle intenzioni di Palamara lo informa di aver acquisito informazioni sul fratello del dottor Ielo che potrebbero danneggiare quest'ultimo". "Non vi è dubbio - continuano i magistrati umbri nel decreto - che tale ipotesi va accertata e verificata sia in un senso che nell'altro al fine di fugare il dubbio che si stia cercando di alterare il quadro probatorio".