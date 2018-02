Puglia, colpo per Emiliano. Si dimette l'assessore Caracciolo, indagato

Nel vivo della campagna elettorale e a meno di un mese dalle elezioni, il Partito democratico pugliese e la giunta regionale guidata da Michele Emiliano sono scossi da un terremoto. L'assessore regionale all'Ambiente, Filippo Caracciolo, candidato di punta dei Dem alla Camera, si e' dimesso dopo avere appreso di essere indagato per corruzione e turbativa d'asta. Secondo l'accusa, avrebbe favorito un imprenditore in una gara d'appalto da 5,8 milioni di euro per la costruzione di una scuola media a Corato, in cambio di sostegno elettorale alle prossime elezioni. Caracciolo, che e' anche consigliere comunale a Barletta, e' il secondo assessore della giunta Emiliano accusato di corruzione che lascia l'incarico. Il suo ingresso nell'Esecutivo pugliese, infatti, fu deciso lo scorso luglio dopo il rimpasto seguito alle dimissioni dell'assessore ai Trasporti, Gianni Giannini, anche lui del Pd, perche' coinvolto in una inchiesta su tangenti in cambio di appalti.



Dopo avere ridistribuito in giunta le deleghe di Caracciolo (al titolare del Bilancio), Emiliano si e' detto fiducioso che il suo ex assessore chiarira' "ogni dubbio sollevato" dalla Procura di Bari. Secondo l'accusa, Caracciolo avrebbe promesso un incarico da dirigente all'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) al presidente della commissione aggiudicatrice della gara, Donato Lamacchia, affinche' favorisse l'impresa di Massimo Manchisi, gia' arrestato lo scorso 5 dicembre nell'ambito dell'inchiesta sull'Arca Puglia (Agenzia regionale per le case popolari), di cui questa indagine e' uno stralcio. Al momento, tuttavia, l'assegnazione dell'appalto (effettivamente vinto da Manchisi), e' bloccata da un ricorso al Tar dell'impresa che si e' classificata seconda. Intanto Caracciolo, che si e' detto totalmente estraneo alla vicenda, resta candidato all'uninominale nel collegio Puglia 4 per un seggio alla Camera.



E il suo legale, Michele Cianci, auspica "che la vicenda si chiarisca in fretta perche' la campagna elettorale e' brevissima" e annuncia ricorso al tribunale del Riesame contro il sequestro del telefonino e del computer. Il mio cliente, sottolinea, "ha perso tutti i numeri in una fase cosi' delicata della campagna elettorale". La vicenda ha suscitato reazioni politiche a cominciare dai Cinquestelle che, con il candidato premier, Luigi Di Maio, attaccano: "Alla lunga lista degli impresentabili del Pd - scrive su Facebook - oggi se ne aggiunge un altro". Sulla stessa linea i capigruppo pentastellati di Camera e Senato, Daniele Pesco e Vilma Moronese, che ipotizzano la candidatura di Caracciolo serva a dargli "l'immunita' parlamentare". E se il segretario del Pd Puglia, Marco Lacarra, evidenzia che "siamo garantisti", il vicepresidente nazionale del Pd, Domenico De Santis, e' "certo che le indagini accerteranno l'estraneita' di Caracciolo".