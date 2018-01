Pulcini triturati vivi: ecco come nascono i polli da carne. Il video denuncia

Pulcini maltrattati e triturati vivi: ecco come nascono i polli da carne

Ecco il video diffuso da Essere Animali, associazione no-profit per la difesa e la tutela degli animali, dove viene mostrato come i pulcini destinati a diventare carne da vendere, vengano maltrattati e in alcuni casi, se malformi e malati, triturati vivi.

Il video è stato girato in uno dei più grandi incubatoi d’Italia, ovvero dove vengano allevati i pulcini che diventeranno polli da carne, mediante un’infiltrata che si è finta dipendente. Quello che emerge dal video è davvero scioccante: migliaia di pulcini appena nati vengono gettati sopra i rulli industriali, e molti di loro muoiono perché le zampine si incastrano nel macchinario. Altri invece soffocano per il mancato spazio sopra il rullo oppure cadono sul pavimento finendo per essere schiacciati dagli operai.

Dopo il processo di selezione ed eventuale vaccinazione, vengono mandati negli allevamenti per essere fatti ingrassare prima di morire.

Il video è stato girato per far riflettere i consumatori riguardo le scelte alimentari, per farli diventare maggiormente consapevoli che il cibo che hanno sulla loro tavola, spesso è risultato di provvedimenti particolarmente riprovevoli.