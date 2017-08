Qatar, comprate 7 navi da guerra dall'Italia. Un affare da 5 miliardi

*Qatar compra da Italia 7 navi da guerra, contratto da 5 mld euro

Il Qatar ha annunciato un accordo per l'acquisto di sette navi da guerra dall'Italia, per un totale di 5 miliardi di euro: lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri qatarino. "Abbiamo siglato un contratto a profitto delle forze navali del Qatar in vista dell'acquisizione di sette navi da guerra dall'Italia per un totale di cinque miliardi di euro", ha detto lo sceicco Mohamed Abderrahman al Thani, durante una conferenza stampa congiunta a Doha con l'omologo italiano Angelino Alfano, impegnato in una missione in Qatar.

Alfano ha confermato il contratto con Doha parlando di "sette navi da guerra" ma senza precisare né il totale della commessa né il tipo di navi. Secondo alcune fonti di stampa si tratterebbe di quattro corvette, una nave da sbarco anfibia e due pattugliatori.

Qatar, Alfano: soluzione nel rispetto del diritto internazionale

Il ministro degli Esteri Alfano ha chiesto oggi una "de-escalation" della crisi nel Golfo, sostenendo una soluzione "nel rispetto del diritto internazionale". Alfano è impegnato oggi in una visita in Qatar, dove ha incontrato tra gli altri il suo omologo qatarino, lo sceicco Mohamed Abderrahman al Thani. Il capo della diplomazia di Doha, da parte sua, si è detto stupito dall'intransigenza mostrata domenica scorsa, in occasione di un incontro in Bahrein, dagli avversari del Qatar (oltre al Bahrein, Arabia saudita, Egitto ed Emirati arabi uniti) che, a suo dire, "non hanno manifestato alcuna intenzione di risolvere la crisi in maniera pacifica".