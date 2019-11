Quello di Torino è il miglior Outlet Centre nel mondo dell'immobiliare retail

Torino Outlet Village, il più recente progetto di Arcus Real Estate società della “galassia” Percassi, si è aggiudicato il 24° Mapic Awards nella categoria “Best Outlet Centre”.

L’Outlet Village, disegnato dal noto architetto Claudio Silvestrin, l’unico outlet italiano ad essere stato selezionato dalla giuria di Mapic tra i 3 finalisti, ieri 14 Novembre, durante un’emozionante cena di gala, è salito sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il Mapic Award nella categoria “BEST OUTLET CENTRE”.

Al voto della prestigiosa giuria composta da numerose personalità influenti del settore, si sono sommati i voti dei partecipanti alla fiera che hanno pesato il 30% sul risultato finale.

I vincitori sono stati premiati presso la prestigiosa location dell’Hotel Martinez di Cannes.

A ritirare il premio è salito sul palco Victor Busser Casas, General Manager di Arcus Real Estate con il suo team.

MAPIC è l’evento internazionale di riferimento dedicato all’immobiliare retail. Ogni anno, i principali operatori del settore si riuniscono per individuare le migliori opportunità di sviluppo, scoprire i nuovi brands, arricchire la loro rete e tenersi informati sulle ultime tendenze di mercato. I brands incontrano sviluppatori, rappresentati di città e investitori di tutto il mondo per sviluppare i loro concepts. Gli sviluppatori non solo trovano investitori e nuove insegne, ma anche soluzioni tecnologiche innovative e concepts di leisure e enterteinment per aumentare la frequentazione dei loro centri commerciali.

Sempre all'avanguardia, MAPIC riunisce in un unico luogo, per 3 giorni tutti gli attori del settore immobiliare commerciale, da quasi 80 Paesi per costruire i migliori luoghi di vita, intrattenimento e shopping.

8.500 i partecipanti che sono intervenuti all’edizione 2019 al Palais des Festivals di Cannes: brands, pure players, centri commerciali e hubs di transito, sviluppatori, investitori, città e urban planners, operatori del settore leisure, uffici e gruppi di hotel.

Con questo ulteriore prestigioso riconoscimento Arcus Real Estate si afferma come uno dei più importanti player del settore a livello internazionale.