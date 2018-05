Quomi, vendita esclusiva online delle Penne 100% farina di lenticchie

Quomi, la startup che per prima ha introdotto in Italia i meal kit per preparare le cene a domicilio, continua a crescere e si afferma anche grazie al lancio dei primi prodotti alimentari col proprio marchio, risultato dell’importante lavoro di collaborazione con un partner italiano del mondo food&beverage. Dal primo trimestre 2018 le ricette Quomi hanno dunque due nuovi ingredienti speciali, le “Penne 100% farina di lenticchie rosse” e gli “Spaghetti di verdure”. Questi prodotti, come i prossimi che saranno lanciati durante l’anno, nascono da un’analisi attenta delle esigenze alimentari dei consumatori, che Quomi ha deciso di soddisfare portando alle persone nuove soluzioni, altamente profilate e di qualità. “La nostra missione è quella di aiutare le persone ad avere un’alimentazione più sana, senza sprechi e senza pensieri - dice Daniele Bruttini, co-founder di Quomi - Per questo motivo siamo sempre alla ricerca di produttori di qualità e offriamo solo una gamma di ingredienti scelti, spesso difficili da reperire sul mercato. Siamo davvero felici di aggiungere alla nostra offerta alimentare le “Penne di lenticchie” e gli “Spaghetti di verdure”, prodotti innovativi e i primi a nostro marchio, nati da ricerca italiana. Cosa sono le penne di lenticchie Quomi Le penne di lenticchie Quomi sono un preparato alimentare 100% a base di farina di lenticchie rosse, e si presentano con la forma delle penne, uno dei tipi di pasta più diffusi.

Una caratteristica che salta subito all’occhio è il colore delle penne, un bel rosso acceso, che rende vivace qualsiasi ricetta che le proponga. Sono un prodotto di altissima qualità, composto solo da ingredienti naturali e che si adatta benissimo a chi sceglie una dieta a basso contenuto di glutine. Il tempo di cottura è di solo 8 minuti per portare in tavola piatti ricchi di sapore e di proteine.

L'apporto proteico elevato è uno degli aspetti che rendono le penne di lenticchie una soluzione ideale per chi è alla ricerca di alimenti capaci di sostituire proteine animali mantenendo allo stesso tempo una dieta sana ed equilibrata, perfetta per ogni periodo dell'anno. Le ricette con le penne di lenticchie Saranno in totale 6 le ricette che Quomi ha sviluppato utilizzando le penne di lenticchie. Ogni ricetta mira ad esaltare il gusto unico delle penne accompagnandole ad aromi e ingredienti freschi e delicati. Il tutto tenendo sempre come riferimento i principi della dieta mediterranea, per offrire un'alimentazione genuina e con un giusto equilibrio. Alcuni esempi delle ricette che potrete assaggiare sono le "Penne di lenticchie rosse con pomodori secchi e anacardi" o le "Penne di lenticchie rosse con crema di patate al curry", entrambe vegetariane, molto saporite e colorate oltre che perfette da servire come piatto unico per una cena in famiglia. Cosa sono gli spaghetti di verdure Quomi Oltre alle penne di lenticchie, la start up italiana debutta con un altro prodotto a marchio Quomi.

Si tratta degli spaghetti di verdure, realizzati con verdure spiralizzate che saranno disponibili in cinque varianti: spaghetti di rapa rossa, spaghetti di carota, spaghetti di broccoli, spaghetti di carota viola abbinati a pasta di semola di grano duro e spaghetti di sole verdure col mix broccoli e carota. Le ricette con gli spaghetti di verdure Le ricette che Quomi svilupperà utilizzando gli spaghetti di verdure saranno 10. Mantenendo ben saldi i principi della dieta mediterranea, le ricette hanno l'obiettivo di esaltare questo ingrediente innovativo e salutare accostandolo a ingredienti freschi e di qualità. Alcuni esempi delle preparazioni in cui gli spaghetti di verdure sono protagonisti sono la “Carbonara di spaghetti di carote” e i “Ramen primaverili con uova, funghi e asparagi”, piatti colorati, saporiti e sani. Come ordinare le ricette con le penne di lenticchie e con gli spaghetti di verdure su Quomi Le ricette che includono le penne di lenticchie e con gli spaghetti di verdure sono già disponibili sul sito www.quomi.it.