Reddito cittadinanza, 5s:"Smontata fake news dei finti trasferimenti a Savona"

R. CITTADINANZA, TRIPIEDI (M5S): SMONTATA FAKE NEWS SU FINTI TRASFERIMENTI A SAVONA PER OTTENERE IL REDDITO

“Dal Corriere della Sera arriva l’ennesima fake news sul Reddito di cittadinanza, fortunatamente già smontata. Non c’è infatti nessun collegamento tra il numero dei cambi di residenza nell’ultimo anno a Savona e il Reddito di cittadinanza”. Così Davide Tripiedi, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro a Montecitorio.

“Il quotidiano di via Solferino voleva far credere che i trasferimenti fossero dovuti a presunti ‘furbetti’ che puntavano a far figurare un Isee sotto la soglia dei 9.360 euro per ottenere il Reddito. In realtà i dati ufficiali dimostrano che rispetto al passato, quando il MoVimento 5 Stelle era all’opposizione, i cambi di residenza nel 2018 sono addirittura diminuiti! La falsa informazione sul Reddito avrà le gambe corte: non appena la misura entrerà a regime, saranno i cittadini a valutarne l’efficacia e la serietà”, conclude Tripiedi.